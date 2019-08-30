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И.о. гендиректора «Росгосцирка» посетил Пензу с рабочим визитом

14:05 | 30.08.2019 | Общество

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Исполняющий обязанности генерального директора федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» Владимир Шемякин посетил Пензу с рабочим визитом.

И.о. гендиректора «Росгосцирка» посетил Пензу с рабочим визитом

Фото: Circus.ru

В минувший четверг, 29 августа, он проинспектировал ход работ по строительству нового здания пензенского цирка на улице Плеханова.

Кроме того, руководитель «Росгосцирка» принял участие в совещании, которое провел министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. На нем также присутствовали представители подрядной компании «Стройресурс».

По данным пресс-службы ФКП «Российская государственная цирковая компания», специалисты организации остановились на техническом состоянии объекта и планируемых мероприятиях.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены.

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В апреле 2016 года губернатор Иван Белозерцев предположил, что цирк удастся ввести в эксплуатацию в 2017-м, но эти надежды не оправдались.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «СтройРесурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе. Его цена составила 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей. Срок окончания всех работ — 20 декабря 2020 года.

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