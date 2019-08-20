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Пензенский цирк будет завершен в ближайшие годы — Белозерцев

11:35 | 21.08.2019 | Общество

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Новое здание цирка на улице Плеханова в Пензе, которое возводится на месте прежнего, закрытого на реконструкцию летом 2011 года и впоследствии демонтированного, будет построено «в ближайшие годы». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский цирк будет завершен в ближайшие годы — Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Должен отметить, что пензенский цирк — очень сложный проект федерального подчинения. Но, несмотря на все трудности, связанные с его реализацией, он будет завершен в ближайшие годы», — написал он в Instagram.

Иван Белозерцев добавил, что новый цирк станет украшением города.

«У меня в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул глава региона.

Также Иван Белозерцев разместил видео, снятое на стройплощадке. По нему жители могут составить свое представление о ходе работ. Судя по кадрам, в настоящее время завершается возведение монолитных конструкций, начата кирпичная кладка стен цирковой гостиницы. Ведется усиление конструкций циркового здания, обустройство фасадов механизированной парковки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены.

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Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В апреле 2016 года губернатор Иван Белозерцев предположил, что цирк удастся ввести в эксплуатацию в 2017-м, но эти надежды не оправдались.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк» в лице генерального директора Дмитрия Иванова, и ООО «СтройРесурс» в лице гендиректора Павла Морозова заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе. Его цена составила 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей. Срок окончания всех работ — 20 декабря 2020 года.

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