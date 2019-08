Пензенский цирк будет завершен в ближайшие годы — Белозерцев

View this post on Instagram

Должен отметить, что пензенский цирк – очень сложный проект федерального подчинения. Но, несмотря на все трудности, связанные с его реализацией, он будет завершен в ближайшие годы. Новый цирк станет настоящим украшением областного центра. У меня в этом нет никаких сомнений. #пензенскийцирк #Пенза #Penza