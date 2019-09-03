«Пензенская правда» заплатит еще 500 тыс. рублей фирме из Тулы за пензенские новости Общество

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» в лице главного редактора Павла Шишкина и зарегистрированное в Туле ООО «Центр информации» в лице генерального директора Ильи Степанова 2 сентября заключили договор, в соответствии с которым коммерческая компания должна оказать услуги по производству и размещению информации о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области на сайте информагентства «SM-News».

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Его цена составляет 500 тыс. рублей.

Согласно техническому заданию, всего должно быть опубликовано 25 сообщений. Таким образом, размещение каждого из них обойдется заказчику в 20 тыс. рублей.

Услуги необходимо оказать до 20 декабря 2019 года включительно. При этом в документе отдельно прописано, что сообщения требуется публиковать в течение этого срока равномерно.

ГАУ заключило данный договор с иногородней фирмой по процедуре размещения заказа у единственного поставщика.

Как следует из информации в открытых источниках, до последнего времени потребности в этом не было и улаживание формальностей проходило в крайне сжатые сроки: в преддверии выходных — в пятницу, 30 августа — главный редактор Павел Шишкин утвердил внесение соответствующей строки в план закупок учреждения, а в первый же рабочий день состоялось подписание договора.

В качестве причины корректировки плана закупок на 2019 год указана «производственная необходимость в подготовке и размещении информационных материалов». Почему этим должна заниматься именно компания из Тулы, в обосновании не поясняется.

Денежные средства на данные цели выделяются ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» из регионального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие гражданского общества на 2014–2022 годы» госпрограммы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2022 годы».

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«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей за новости на портале, не являющемся СМИ

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 июля 2019 года ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» заключило с тульским ООО «Центр информации» как с единственным поставщиком аналогичный договор на 500 тыс. рублей.

Он предусматривал публикацию 25 сообщений о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области на сайте информагентства «SM-News» в период до 31 августа 2019 года.

Учредителем государственного автономного учреждения является департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который с 9 августа возглавляет Екатерина Шнайдер. До нее с января 2018 года должность начальника ведомства занимал Олег Синенков.