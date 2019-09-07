Жители Николаевки провели уборку вблизи места установки памятника Загоскину Общество

Николаевка, 7 сентября 2019. PenzaNews. Жители Николаевки Пензенской области провели уборку на месте установки памятника уроженцу села, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину.

Фото: Лариса Игонина, пресс-служба реготделения РГО

Представители первичной ячейки пензенского регионального отделения Русского географического общества и другие жители в течение двух дней очищали прилегающую территорию от мусора, сухих веток и прошлогодней листвы. В работу включились представители разных поколений, в том числе дети и подростки, которым старшие рассказали о проекте «Возвращение к родным берегам-2».

Член РГО, местная активистка Лариса Игонина пояснила, что благодаря идее увековечивания памяти Лаврентия Загоскина жители почувствовали эмоциональный подъем, который одних побудил убраться около домов, других — покрасить заборы.

«Мы стараемся. Самое главное, с нами дети, которым стал интересен этот проект. Эта заинтересованность дорого стоит. А как наши жители радуются, что все получилось! Эмоции у наших людей сейчас такие, что все словами не передать: будто бы они с президентом встретились», — сказала она.

В свою очередь руководитель первичной ячейки реготделения РГО в Николаевке Галина Шатрова выразила уверенность, что популяризация наследия Лаврентия Загоскина позволяет подчеркнуть роль России в истории великих открытий.

«Мы с нетерпением ждем момента, когда будет установлен памятник нашему выдающемуся земляку, а это будет очень скоро», — добавила она.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения Русского географического общества, жители Николаевки намерены систематически проводить субботники на месте установки памятника.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.