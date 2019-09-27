В Пензе 1 октября будет открыта фотовыставка «Возвращение к родным берегам» Общество

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Торжественное открытие фотовыставки «Возвращение к родным берегам» состоится в литературном музее Пензы в предстоящий вторник, 1 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее посетители смогут получить представление о полном цикле работ по одноименному проекту, посвященному увековечению памяти уроженца села Николаевка Пензенской области, морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина.

Так, в экспозицию включены снимки, на которых запечатлен процесс выбора места под памятник мореплавателю на его малой родине, ход строительно-монтажных работ по обустройству площадки для него и элементов комплекса, процесс разгрузки и установки четырехтонного объекта.

Значительная часть выставки посвящена торжественному открытию памятника путешественнику в селе Николаевка, которое состоялось 12 сентября.

Фотовыставка будет доступна всем желающим в течение двух месяцев в соответствии с графиком работы литературного музея, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.