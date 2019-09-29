Кувайцев, Агамагомедов и Умнов оценили объем работ, выполненных на набережной в Пензе Общество

Пенза, 29 сентября 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы седьмого созыва Виктор Кувайцев, освободивший пост мэра менее трех недель назад, вместе с заместителем главы администрации города Магомедом Агамагомедовым и начальником управления капитального строительства Игорем Умновым оценил объем работ, выполненных на набережной реки Суры в ходе третьего этапа реконструкции.

Фото: Penza-gorod.ru

Во время их визита, состоявшегося утром в воскресенье, 29 сентября, на набережной проходили соревнования по рыбной ловле, а также, несмотря на ранний час, прогуливались жители. Работники подрядной компании занимались устройством пандуса со стороны Бакунинского моста и устанавливали малые архитектурные формы.

«Надеемся, что горожане будут бережно относиться к обновленному пространству и ценить произошедшие изменения», — отметил Магомед Агамагомедов, комментируя увиденное.

В свою очередь Виктор Кувайцев выразил удовлетворение тем фактом, что обновленная набережная в центре Пензы пользуется популярностью.

«Это было главной целью проекта — создать комфортные условия для горожан и придать современный облик месту прогулок», — сказал он.

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По информации пресс-службы мэрии Пензы, затем официальные лица посетили закрытый на реконструкцию Бакунинский мост, на котором ведется демонтаж бетонного покрытия, ограждения и парапетных плит, а также завершаются работы по переустройству газопровода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе. В качестве подрядчика выступило ООО «УК «Возрождение торговый дом». Цена контракта изначально составляла 103,7 млн. рублей, впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.



30 июля 2018 года был заключен контракт с ООО «Техстрой» в рамках второго этапа на 100 млн. рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального в сумме почти 88,5 млн. рублей, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

16 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Сигма-стройсервис» на выполнение третьего этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на сумму 98,8 млн. рублей. В текущем году проект также реализуется по программе формирования комфортной городской среды.