В Пензе открыта фотовыставка «Возвращение к родным берегам» Общество

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Фотовыставка «Возвращение к родным берегам» торжественно открыта в литературном музее Пензы во вторник, 1 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представленные на ней снимки позволяют проследить за ходом реализации второго этапа одноименного проекта, направленного на увековечение памяти уроженца села Николаевка, морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина на его малой родине.

В качестве гостей на мероприятие, прошедшее в теплой дружеской атмосфере, были приглашены люди, которые приняли непосредственное участие в инициативе областного отделения Русского географического общества (РГО).

Обращаясь к собравшимся, генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева отметила, что это не первая выставка, организованная совместно с РГО.

«Если у вас возникает вопрос, почему именно литературный музей, то я хотела бы ответить, что путешествия и литература всегда шли рядом. Всегда у путешественников была записная книжка, путевые заметки, которые затем уже переросли в целый литературный жанр», — пояснила она.

После этого председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов вручил благодарственные письма тем, кто внес вклад в установку памятника Лаврентию Загоскину в Пензенском районе.

От лица жителей Николаевки с ответным словом выступила Галина Шатрова, которая обратила внимание на то, что данный проект послужил стимулом для дальнейшего развития территории.

Она напомнила, как зимой общими усилиями было определено место под памятник.

«Все ожидали, но реально еще никто не осознавал, что это будет и будет так красиво», — сказала Галина Шатрова, добавив, что «Возвращение к родным берегам» «взбудоражило» сельчан разных возрастов.

«Самое главное — то, что в этом проекте начали участвовать дети. [...] Вы делаете великое дело для страны», — сказала она, обращаясь к Игорю Пантюшову.

В продолжение мероприятия председатель областного отделения РГО сообщил, что принято решение ввести звание почетного участника проекта. Его удостоен, в частности, фотокорреспондент ИА «PenzaNews», член Русского географического общества Максим Костюшин.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.