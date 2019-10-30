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Достраивать первую очередь ЖК «Лукоморье» вместо «Энтазиса» будет «Новое решение»

16:15 | 30.10.2019 | Общество

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Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Компания «Новое решение» будет достраивать первую очередь ЖК «Лукоморье» в селе Засечном Пензенской области вместо группы «Энтазис». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Достраивать первую очередь ЖК «Лукоморье» вместо «Энтазиса» будет «Новое решение». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Застройщиком «Лукоморья» вместо «Энтазиса» стала компания «Новое решение». Рабочие уже вышли на площадку», — написал глава региона в своем «Твиттере» в среду, 30 октября.

Какой механизм планируется использовать в рамках взаимодействия с «Новым решением» — предоставление земельных участков в аренду на льготных условиях или выделение субсидий на возмещение фактически понесенных затрат, Иван Белозерцев не уточнил.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», жилой комплекс «Лукоморье» в селе Засечном Пензенской области начинала возводить компания «Пензастрой», которая впоследствии была признана банкротом.

Для решения проблемы обманутых дольщиков в октябре 2018 году в рамках достигнутой устной договоренности с правительством Пензенской области к работам, направленным на ввод в эксплуатацию первой очереди — трех подъездов — семиэтажного строения №3 в ЖК «Лукоморье», приступила инвестиционно-строительная группа «Энтазис». В качестве предполагаемого срока ввода объекта в эксплуатацию тогда был назван конец 2019 года.

Однако впоследствии группа «Энтазис» остановила работы из-за отсутствия правовых оснований для их продолжения.

23 октября 2019 года начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко пояснила, что для данного проблема объекта планируется найти нового подрядчика.

«Новое решение» участвует в достройке объектов «Пензастроя» с осени 2018 года, когда специалисты компании приступили к работам, направленным на ввод двух домов — на улице Ново-Казанской (ЖК «На Стрельбищенской») и на улице Рахманинова (ЖК «Тернопольский»).

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