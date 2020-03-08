В Пензе обследованы несущие конструкции трех объектов долевого строительства Общество

Пенза, 8 марта 2020. PenzaNews. Специалисты завершили инструментальное обследование несущих конструкций трех объектов долевого строительства, сроки ввода которых в эксплуатацию затянулись в связи с банкротством компании «Пензастрой».

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В их числе — ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова, вторая очередь ЖК «Лукоморье» (блок-секции №4, №5 и №6) в селе Засечном и вторая очередь ЖК «Райки» (блок-секции №4, №5 и №6) на улице Пушкина.

«Проведенный анализ, включающий инструментальное обследование всех несущих конструкций, а также фундамента, грунтов и бетона, подтвердил возможность возобновления строительных работ на двух домах», — говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области.

В нем уточняется, что речь идет о ЖК «Тернопольский» и «Лукоморье».

В сообщении добавляется, что, согласно результатам отчета, на второй очереди ЖК «Райки» потребуется дополнительное усиление несущих конструкций.

«Начало работ по всем трем домам запланировано уже на III квартал 2020 года», — отмечается в тексте.

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13 июня 2018 года застройщик «Пензастрой» был признан банкротом.

8 мая 2019 года правительство Пензенской области, администрация Пензы, ОАО «Пензастрой», участники строительства и подрядные организации заключили соглашение о намерениях по завершению проблемных объектов.

В конце мая 2019 года участники строительства ОАО «Пензастрой» организовали жилищно-строительный кооператив «Единый».

В соответствии с определением Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года, ЖСК «Единый» получил права застройщика в отношении следующих проблемных домов: в Пензе — на улицах Рахманинова, Ново-Казанской, ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также в Засечном — ЖК «Лукоморье» (первая и вторая очереди).

В декабре губернатор Иван Белозерцев заявил, что проблема обманутых дольщиков в Пензенской области будет окончательно решена в 2020 году.

26 января 2020 года на общем собрании членов ЖСК «Единый» было принято решение о передаче Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области функций застройщика в отношении трех объектов: ЖК «Тернопольский», а также вторых очередей ЖК «Райки» и «Лукоморье».