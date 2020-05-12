EN
18:05:28 Вторник, 12 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 837 случаев заражения коронавирусом, 440 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

Вячеслав Космачев призвал обеспечить соблюдение масочного режима в Пензенской области

12:51 | 12.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Главный врач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко призвал обеспечить соблюдение введенного в регионе масочного режима с целью недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Вячеслав Космачев призвал обеспечить соблюдение масочного режима в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самая главная наша задача в настоящий момент — достучаться, объяснить населению, что основное, что мы должны сделать, — создать все условия для прекращения передачи инфекции от человека к человеку», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

По словам Вячеслава Космачева, «люди до конца не понимают, что каждый человек потенциально является источником инфекции».

Читайте также

В Пензенской области коечный фонд для борьбы с коронавирусом практически заполнен

Главврач областной больницы добавил, что в этих условиях важно препятствовать передаче COVID-19 от носителей тем гражданам, с которыми они контактируют.

«Что для этого нужно сделать? Жесточайшие требования по исполнению масочного режима, жесточайшие. Жесточайшие требования по исполнению социальной дистанции», — подчеркнул Вячеслав Космачев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Потерявшим работу из-за коронавируса пензенцам назначены выплаты на детей Пензенские семьи с детьми, имеющие право на маткапитал, начали получать новую выплату
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей В Минздраве соболезнуют родным врача пензенской районной больницы Виктора Будневского
На проспекте Строителей в Пензе не поделили дорогу грузовик и легковушка Оксана Чижова предостерегла пензенцев от самолечения при симптомах ОРВИ
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама