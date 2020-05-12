Вячеслав Космачев призвал обеспечить соблюдение масочного режима в Пензенской области Общество

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Главный врач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко призвал обеспечить соблюдение введенного в регионе масочного режима с целью недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Самая главная наша задача в настоящий момент — достучаться, объяснить населению, что основное, что мы должны сделать, — создать все условия для прекращения передачи инфекции от человека к человеку», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

По словам Вячеслава Космачева, «люди до конца не понимают, что каждый человек потенциально является источником инфекции».

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Главврач областной больницы добавил, что в этих условиях важно препятствовать передаче COVID-19 от носителей тем гражданам, с которыми они контактируют.

«Что для этого нужно сделать? Жесточайшие требования по исполнению масочного режима, жесточайшие. Жесточайшие требования по исполнению социальной дистанции», — подчеркнул Вячеслав Космачев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.