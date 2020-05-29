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В Заречном составлено более 180 протоколов за нарушение режима самоизоляции

16:58 | 29.05.2020 | Общество

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Заречный, 29 мая 2020. PenzaNews. Более 180 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», составлено в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

В Заречном составлено более 180 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все они переданы в суд. Нарушителям грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на данный момент рассмотрено четыре дела об административных правонарушениях, по трем назначены штрафы.

В сообщении также отмечается, что пока в Заречном не выявлено нарушений, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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