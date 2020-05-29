В Заречном составлено более 180 протоколов за нарушение режима самоизоляции Общество

Заречный, 29 мая 2020. PenzaNews. Более 180 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», составлено в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

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«Все они переданы в суд. Нарушителям грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на данный момент рассмотрено четыре дела об административных правонарушениях, по трем назначены штрафы.

В сообщении также отмечается, что пока в Заречном не выявлено нарушений, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.