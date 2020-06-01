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Белозерцев рассчитывает, что Пензенская область приступит к снятию ограничений «в ближайшие дни»

09:30 | 01.06.2020 | Общество

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассчитывает, что регион «в ближайшие дни» по согласованию с Роспотребнадзором сможет приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Белозерцев рассчитывает, что Пензенская область приступит к снятию ограничений «в ближайшие дни». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы рассчитываем, что согласование состоится в ближайшие дни», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 1 июня.

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Иван Белозерцев пообещал, что жители Пензенской области будут сразу же проинформированы об этом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

18 мая губернатор Иван Белозерцев выразил надежду на то, что через неделю появятся основания для ослабления ограничений.

Вместе с тем 31 мая глава региона подписал постановление, в соответствии с которым действующие в регионе ограничения продлены по 14 июня.

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