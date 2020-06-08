Роспотребнадзор указал на невыполнение требования о ношении масок в Пензенской области Общество

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Низкий уровень выполнения населением Пензенской области требований о ношении масок в общественных местах и соблюдении других ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, а также слабый контроль в этой сфере могут повторно осложнить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. Об этом заявил заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Александр Крымов.

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«То есть Ваше постановление в части данного вопроса частично не выполняется», — сказал он, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 июня.

По словам Александра Крымова, наряду с высокой заболеваемостью внебольничными пневмониями, которая в 10–13 раз превышает средний уровень за последние три года, наблюдается рост случаев ОРВИ среди взрослого населения, причем они протекают нетипично.

«Сохраняется основной риск заражения на фоне высокой контагиозности возбудителя в семьях, в медицинских организациях, в общежитиях и закрытых коллективах», — отметил он.

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области обратил внимание губернатора на то, что постановление об осуществлении перехода на первый этап снятия ограничений с 1 июня жители восприняли «немножко неадекватно».

«Смотрим на автобусной остановке: граждане собираются зайти в микроавтобус или автобус; хорошо, если из толпы 7–8 человек у одного имеется маска. Они подвергают риску себя, во-первых, и окружающих», — констатировал он.

Александр Крымов пояснил, что в сложившихся условиях основными задачами являются: сохранение режима повышенной готовности, усиление мер профилактики среди граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, жесткое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при функционировании предприятий и организаций, а также осуществление контроля за соблюдением действующих ограничений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.