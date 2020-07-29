Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о лишении жилья двух сестер в Пензе Общество

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Пензенской области доложить ему о результатах расследования уголовного дела, возбужденного в конце 2017 года по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Пензы при расселении людей из жилья, мешавшего строительству путепровода через реку Суру в рамках федеральной целевой программы по уничтожению запасов химического оружия в России.

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«Ряд СМИ сообщили, что в Пензенской области двух сестер [Елену Власенкову и Юлию Эзау] лишили жилья из-за строительства моста. По словам журналистов, местная администрация попросила их покинуть свой дом, так как на его месте планировалось строительство нового моста. Взамен им должны были предоставить квартиры», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СКР.

В нем добавляется, что, как выяснилось впоследствии, новые квартиры являлись лишь временным жильем, которые сестрам также пришлось покинуть.

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«Вернуться в свой дом они уже не могут, так как он снесен. Таким образом, уже четвертый год сестры вынуждены снимать жилье. По данному факту в 2017 году органами СУ СК России по Пензенской области расследовалось уголовное дело по ст. 286 УК РФ [«Превышение должностных полномочий»]. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в кратчайшие сроки доложить по обстоятельствам нарушений прав женщин, озвученных журналистами, и силами центрального аппарата проверить законность и обоснованность принятых процессуальных решений по результатам расследования уголовного дела», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сестры Елена Власенкова и Юлия Эзау унаследовали часть дома №15 на улице Урицкого в Пензе от умершего отца.

Женщины были прописаны в этом доме уже после того, как его снесли для строительства путепровода. Мэрия Пензы попыталась оспорить право собственности женщин на часть несуществующего дома, однако 14 ноября 2017 года суд фактически подтвердил, что они владеют недвижимостью, которой нет.

Схемы, по которым осуществлялось расселение домов на месте будущего моста, неоднократно оказывались в центре внимания СМИ, в том числе федеральных.