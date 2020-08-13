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Договор на достройку второй очереди ЖК «Райки» заключен с компанией «Пенза-Стройком»

15:52 | 13.08.2020 | Общество

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Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области заключил с ООО «Пенза-Стройком» договор генерального подряда на выполнение работ по завершению строительства второй очереди ЖК «Райки» в Пензе.

Договор на достройку второй очереди ЖК «Райки» заключен с компанией «Пенза-Стройком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 316 млн. 888 тыс. 679 рублей 52 копейки.

По информации фонда, проектно-сметная документация и стройплощадка переданы генподрядчику, работы на объекте возобновлены.

На сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области уточняется, что завершить стройку планируется во II квартале 2021 года.

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Вторая очередь ЖК «Райки» в Пензе представляет собой три блок-секции на 179 квартир в доме переменной этажности с нежилыми помещениями. Начинала возводить комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

Осенью того же года в рамках устной договоренности с правительством области за достройку объекта взялась компания «Пенза-Стройком».

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства в рамках решения проблемы обманутых дольщиков было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда объектов. Одним из его условий была достройка второй очереди ЖК «Райки» компанией «Пенза-Стройком», возглавляемой Михаилом Чурсовым.

В конце 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

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