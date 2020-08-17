Договор на достройку дома на улице Рахманинова в Пензе заключен с «Новым решением» Общество

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области заключил с ООО «Новое решение» договор генерального подряда на выполнение работ по завершению строительства ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила директор фонда Ирина Шульгина.

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Она уточнила, что цена договора составляет 273 млн. 790 тыс. 430 рублей, при этом предусмотрено финансирование с использованием средств федерального бюджета.

Комментируя участие ООО «РисанСтрой» в открытом конкурсе по определению генерального подрядчика, собеседница агентства пояснила, что заявка данной компании не соответствовала требованиям и была отклонена, однако организация с этим не согласилась и подала жалобу в управление ФАС России по Пензенской области.

«12 [августа] состоялось рассмотрение, и комиссией [УФАС] было принято решение о том, что жалоба необоснованная», — сказала директор фонда.

Ирина Шульгина добавила, что, согласно условиям договора, работы на объекте должны быть завершены до конца марта 2021 года.

В свою очередь генеральный директор ООО «Новое решение» Марат Акчурин не исключил, что дом получится ввести в эксплуатацию раньше.

«Все будет зависеть от погодных условий. [...] Мы уже вышли на благоустройство, мы вышли на все открытые работы, дальше займемся инженерией, поэтому, я думаю, может быть, получится и в этом году. По крайней мере, мы настроены достаточно серьезно», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Марат Акчурин отметил, что ЖК «Тернопольский» не является для компании новым объектом: в октябре 2018 года подрядчик взялся за достройку дома на улице Рахманинова в рамках устной договоренности с областным правительством и вложил 134 млн. рублей, которые впоследствии были компенсированы из бюджета, однако затем из-за изменения федерального законодательства пришлось сделать перерыв, поскольку региональный фонд защиты прав дольщиков должен был провести все необходимые процедуры.

«Я думаю, что дольщики рады. Наконец-то окончательная достройка началась. Их дом будет благополучно завершен в сроки», — подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил также, что это будет шестой объект, который достроит «Новое решение», чтобы помочь обманутым дольщикам.

По словам Марата Акчурина, ранее компания завершила три объекта «Пензастроя» в микрорайоне ГПЗ-24 еще до того, как они были признаны проблемными, а затем взялась за достройку первой очереди ЖК «Лукоморье» и ЖК «На Стрельбищенской» на улице Ново-Казанской, который планируется сдать 20 августа.