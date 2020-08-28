Выдачу карт «Забота» планируется организовать в школах Пензы Общество

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Дополнительные пункты выдачи социальной карты «Забота», позволяющей приобретать некоторые товары и услуги со скидкой, планируется организовать на базе школ Пензы.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, такое поручение дал глава городской администрации Андрей Лузгин.

Дата начала выдачи социальных карт в школах станет известна позднее.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе. Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

Выдача социальной карты с 25 августа осуществляется в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению. По состоянию на 28 августа их получили 5,9 тыс. человек.



После 30 августа выдача карт на базе центра «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе будет прекращена.