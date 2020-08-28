EN
14:25:13 Пятница, 28 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Выдачу карт «Забота» планируется организовать в школах Пензы

11:10 | 28.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Дополнительные пункты выдачи социальной карты «Забота», позволяющей приобретать некоторые товары и услуги со скидкой, планируется организовать на базе школ Пензы.

Выдачу карт «Забота» планируется организовать в школах Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, такое поручение дал глава городской администрации Андрей Лузгин.

Дата начала выдачи социальных карт в школах станет известна позднее.

Читайте также

В Пензе выдано 5,9 тыс. карт «Забота»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе. Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

Выдача социальной карты с 25 августа осуществляется в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению. По состоянию на 28 августа их получили 5,9 тыс. человек.

После 30 августа выдача карт на базе центра «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе будет прекращена.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенскую область поступило десять новых автомобилей скорой помощи Срок полномочий детского омбудсмена Елены Столяровой продлен на 5 лет
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и трех районах После 30 августа прекратят выдачу карт «Забота» в центре «Мой бизнес» на улице Герцена
Житель Пензы подозревается в краже сигвея, гироскутера и электросамоката Открыта первая в Пензенской области модельная библиотека
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама