Львова-Белова рассказала Путину о реализуемых в Пензенской области проектах для инвалидов Общество

Москва, 8 сентября 2020. PenzaNews. Общественный деятель из Пензы Мария Львова-Белова рассказала президенту России Владимиру Путину о проектах для людей с инвалидностью, реализуемых под ее руководством автономной некоммерческой организацией «Квартал Луи», в ходе встречи встречи главы государства с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», состоявшейся в режиме видеоконференции во вторник, 8 сентября.

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«Меня не было бы здесь, если бы «Лидеры России» не объединяли людей неравнодушных к своей стране. 12 лет я занимаюсь благотворительностью. Я сегодня про необычную тему — про выпускников детских домов для детей с инвалидностью. Так сложилось, что зачастую эти ребята попадают в дома престарелых и психоневрологические интернаты. Но я не буду, наверное, сейчас рассказывать, каково это молодому человеку с кучей амбиций оказаться в ситуации практически без перспектив. Так вот моя команда строит дома, где при поддержке специалистов эти ребята могут жить, учиться и работать. Сейчас это уже целая технология, и с министерством труда и социальной защиты мы пытаемся внедрить это по всей России, но пока мне звонят директора детских домов и просят взять их прекрасных ребят, я понимаю, что работы еще очень много», — сказала Мария Львова-Белова.

Она добавила, что одним из главных достижений считает свою большую семью.

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«У меня 17 детей — пятеро рожденных, четверо приемных и восемь ребят с инвалидностью под опекой. Вы знаете, меня часто спрашивают, зачем мне это нужно. И вот когда я готовлю завтрак из большого количества продуктов и доглаживаю очередную рубашку, я думаю: «А, правда, зачем?» И я нашла для себя ответ. Я понимаю, что это то, что останется после меня, и для меня это очень важно», — пояснила пензенская общественница.

Мария Львова-Белова также упомянула о строительстве арт-поместья «Новые берега», назвав этот проект одним из самых масштабных в своей жизни.

«Он реализован наполовину», — отметила исполнительный директор АНО «Квартал Луи», уточнив, что в настоящее время в коттеджном поселке живут 50 человек из 11 регионов.

По словам руководителя НКО, для нее победа в конкурсе «Лидеры России» — это прежде всего колоссальная ответственность.

В свою очередь Владимир Путин обратил внимание на то, что Марии Львовой-Беловой удается совмещать материнство с общественной деятельностью.

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«Несмотря на то, что Вы ведете такую большую детскую команду за собой, Вы еще и успеваете принимать участие в конкурсах подобного рода, занимаетесь конкретной деятельностью, скажем, производственной, общественной. И все это успеваете делать. Вот это, конечно, замечательный пример для подражания. Просто замечательный», — сказал президент России.

Он выразил мнение, что воспитывать такое количество детей могут только люди с большим добрым сердцем.

«Я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы делаете для своих детей и подаете этот пример для миллионов других людей. Ну, в окружении, конечно, миллионов нет, но те, кто Вас видят и знают, [знают] о Вашей жизни, о Вашей семье, безусловно, не могут не относиться к этому с самыми добрыми чувствами и с пожеланиями Вам успехов — Вам и Вашим детям», — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что победа Марии Львовой-Беловой в завершившемся накануне конкурсе «не единственная и не последняя».

«Я искренне желаю Вам побед в будущем, причем на всех направлениях, которые представляют для Вас интерес. Вам всего самого доброго», — подытожил президент страны.