Сил и средств для тушения пожаров, произошедших накануне, было достаточно — Сергей Козлов Общество

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Сил и средств для тушения пожаров, произошедших в Пензенской области накануне, было достаточно. Об этом заявил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в среду, 7 октября.

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«Сутки были насыщенные вчера. [...] Произошел пожар по повышенному номеру ранга — по второму. Это село Кондоль, Пензенский район. Там деревообрабатывающее производство. Площадь пожара составила 600 кв. метров. Подразделения выехали, с поставленной задачей справились», — сказал он.

Сергей Козлов добавил, что в 19.38 поступила информация о пожаре в ресторане «Засека» в Пензе.

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По его словам, пока сотрудники МЧС работали по повышенному номеру вызова на данном объекте, появились сведения о происшествии в жилом доме на улице Казанской.

«Мы также там участвовали в тушении пожара, передислоцировали силы. То есть сил и средств было достаточно», — подчеркнул он.

Сергей Козлов отметил, что, по предварительным данным, к трагедии на улице Казанской привело неосторожное обращение с огнем.

«Предполагаемая причина данного пожара — неосторожность при курении. Семья неблагополучная. В результате пожара погибли двое мужчин», — сказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области.