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Вторая очередь ЖК «Райки» введена в эксплуатацию — власти региона

16:27 | 09.07.2021 | Общество

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Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Вторая очередь жилого комплекса «Райки» в Пензе введена в эксплуатацию в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области в пятницу, 9 июля.

Вторая очередь ЖК «Райки» введена в эксплуатацию — власти региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вторая очередь многоквартирного дома ЖК «Райки» сдана последним числом июня текущего года», — сказано в тексте.

Вместе с тем на сайте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области информация о завершении работ на объекте и дате его ввода в эксплуатацию пока отсутствует.

В единой информационной системе жилищного строительства данный объект среди сданных домов фонда также пока не числится. Его статус, как и прежде, — «проблемный».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вторая очередь ЖК «Райки» в Пензе представляет собой три блок-секции в доме переменной этажности с нежилыми помещениями. Начинала возводить комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

Осенью того же года в рамках устной договоренности с правительством области за достройку объекта взялась компания «Пенза-Стройком».

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства в рамках решения проблемы обманутых дольщиков было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда объектов. Одним из его условий была достройка второй очереди ЖК «Райки» компанией «Пенза-Стройком», возглавляемой Михаилом Чурсовым.

В конце 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

11 августа 2020 года фонд заключил с ООО «Пенза-Стройком» договор генерального подряда на выполнение работ по завершению строительства второй очереди ЖК «Райки». Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 316 млн. 888 тыс. 679 рублей 52 копейки.

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