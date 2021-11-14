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Мельниченко показал, как в Пензе ведется подготовка к установке стелы «Город трудовой доблести»

12:45 | 14.11.2021 | Общество

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Пенза, 14 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поделился со своими подписчиками в соцсети Instagram фотографиями из парка, посвященного 40-летию Победы, где планируется установить стелу в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

Мельниченко показал, как в Пензе ведется подготовка к установке стелы «Город трудовой доблести». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хочу показать вам, как ведется подготовка к установке стелы «Город трудовой доблести». Это важное событие для Пензы и всего региона», — написал он.

«Место для стелы выбирали пензенцы, и я полностью согласен с их решением. Парк, посвященный юбилею Победы, как нельзя лучше подходит для установки стелы. Проект разрабатывался очень тщательно и получил поддержку в администрации президента и Российском военно-историческом обществе», — отметил губернатор.

Он добавил, что, по оценкам коллег из других регионов, пензенский проект является одним из лучших.

«Монтаж стелы завершим к концу декабря», — заверил Олег Мельниченко.

Он также выразил уверенность в том, что Пенза с гордостью будет носить почетное звание «Город трудовой доблести».

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