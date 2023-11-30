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Мельниченко перед открытием Дня Пензенской области на выставке-форуме «Россия» встретился с представителями Белоруссии

13:27 | 30.11.2023 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко перед открытием Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве встретился с представителями Белоруссии.

Мельниченко перед открытием Дня Пензенской области на выставке-форуме «Россия» встретился с представителями Белоруссии

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня работаю на выставке-форуме «Россия». Здесь, на ВДНХ, состоится важное событие — День Пензенской области. В преддверии открытия встретились с представителями Республики Беларусь, в том числе с государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Федоровичем Мезенцевым и председателем брестского облисполкома РБ Юрием Витольдовичем Шулейко», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

Он отметил, что в ходе встречи рассказал о стенде Пензенской области, который представлен на выставке.

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«При создании стенда мы решили сделать упор на культурной составляющей региона. Сурский край — родина великих литераторов, художников, режиссеров, актеров. На всю страну и за ее пределами известны наши «Тарханы», в которых свое детство провел Михаил Юрьевич Лермонтов. [...] С Беларусью у нас крепкие дружеские отношения, не так давно гости из республики приезжали в Пензенскую область. Мы достигли множества договоренностей, продолжаем работу и по уже действующим направлениям. Сегодня я рассказал им о стенде нашего региона», — написал Олег Мельниченко.

«На выставке представлен и стенд Республики Беларусь, обязательно ознакомлюсь с ним. Рад был встрече», — добавил он.

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