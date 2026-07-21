В Пензенской области 1 августа стартуют юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» Общество

Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец», которые проводятся под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, стартуют в Пензенской области 1 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

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«Сборы традиционно пройдут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института. [...] Здесь соберутся ребята из всех регионов ПФО. Среди участников — учащиеся 9-10 классов общеобразовательных учреждений, кадетских школ и других типов образовательных учреждений, а также воспитанники военно-патриотических клубов и объединений. В течение трех недель им предстоит пройти проверку на прочность в условиях, максимально приближенных к реальному быту современной российской армии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что программа сборов включает в себя теоретическую и практическую подготовку по основным военным дисциплинам, творческие конкурсы, спортивные состязания и насыщенную культурную программу.

«Ребят ждут занятия по изучению БПЛА, огневая, строевая и парашютная подготовка, а также встречи с ветеранами и действующими военнослужащими», — добавляется в сообщении.

В нем напоминается, что сборы «Гвардеец» проводятся с 2013 года.