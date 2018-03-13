Мэр Пензы недоволен затягиванием сроков сдачи «Зенита» после реконструкции Спорт

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил недоумение по поводу затягивания сроков сдачи стадиона «Зенит» после реконструкции, которую по заказу управления капитального строительства города (УКС) выполняет МУП «Пензгорстройзаказчик».

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе совещания, состоявшегося во вторник, 13 марта, он поручил начальнику УКСа Игорю Умнову строго придерживаться утвержденного плана-графика завершения работ по реконструкции тренировочной площадки.

Также Виктор Кувайцев призвал его осуществлять личный контроль за сроками выполнения работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция спорткомплекса «Зенит» на улице Германа Титова в Пензе была начата еще в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу – 2018. Она осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.



Предполагалось, что одна из команд будет использовать спортобъект в качестве тренировочной площадки, однако этот расчет не оправдался — никто из участников состязаний Пензу не выбрал.

Генеральным подрядчиком является муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик», возглавляемое депутатом Законодательного собрания региона от партии «Единая Россия» Вадимом Боринштейном.