В Пензе систематически занимаются спортом около 40% жителей Спорт

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. 39% жителей Пензы систематически занимаются физической культурой и спортом. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом об итогах работы за 2017 год в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

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Он отметил, что также в городе активно развивается профессиональный спорт.

По словам Виктора Кувайцева, в прошлом году пензенские спортсмены завоевали 104 медали различного достоинства на соревнованиях высокого уровня.

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Мэр добавил, что Пенза нередко становится местом проведения крупных спортивных событий.

«У нас прошла Спартакиада пенсионеров [России в октябре 2017 года], и это мероприятие было отмечено как хорошо организованное», — напомнил он.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что также много сделано в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу и 100-летию пензенского футбола.

По его словам, к настоящему времени завершены основные работы по реконструкции стадиона «Зенит», но благоустройство прилегающей территории продолжается.