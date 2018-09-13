Пензенский «Дизелист» проведет первые встречи в рамках первенства НМХЛ с «Тверичами» Спорт

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» начнет борьбу за победу в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2018–2019 годов двумя домашними матчами с командой «Тверичи».

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Действующий победитель первенства НМХЛ проведет встречи с соперниками из Твери 15 и 16 сентября на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

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Обе игры начнутся в 13.00, сообщается на сайте СЗК.

18 апреля 2018 года пензенская молодежная команда «Дизелист» впервые в истории одержала победу в первенстве НМХЛ и завоевала «Кубок регионов» — главный трофей соревнований.

После перехода главного тренера «Дизелиста» Алексея Ваулина на аналогичную должность в «Дизель» наставником молодежной команды назначен Алексей Медведев, а его помощником — Игорь Сафонов.

Капитаном пензенского «Дизелиста» стал воспитанник местной школы Никита Китанин.