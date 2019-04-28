Мэр Пензы рассказал, как используется реконструированный к ЧМ стадион «Зенит» Спорт

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Стадион «Зенит» на улице Германа Титова в Пензе, масштабная реконструкция которого была проведена в преддверии чемпионата мира 2018 года, активно используется в качестве учебно-тренировочной и соревновательной базы одноименного клуба, а также центра детского и юношеского футбола. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В настоящее время искусственное поле тренировочной площадки используется для проведения учебно-тренировочного и соревновательного процессов воспитанников центра, занятия проходят ежедневно. С 18.00 до 22.00 здесь действует «коммерческое» время — предоставляются платные услуги населению», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на поле с натуральным покрытием организуются занятия спортивно-оздоровительных групп центра, а основная команда клуба «Зенит» проводит здесь свои тренировки и домашние матчи первенства и Кубка России по футболу.

Виктор Кувайцев отметил, что в весенне-летний период на стадионе «Зенит» пройдет ряд масштабных соревнований.

«Так, на 10 мая запланирован традиционный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона», — уточнил мэр Пензы.

Кроме того, по его словам, на стадионе состоятся игры Спартакиады учащихся России, календарные матчи первенства страны по футболу среди команд третьего дивизиона и среди юношей в зоне «Приволжье», состязания любительской лиги, турнир «Отцы и дети», а также другие соревнования.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция спорткомплекса «Зенит» на улице Германа Титова в Пензе была начата в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

Генеральным подрядчиком являлось муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик». 29 августа 2016 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», которое на тот момент возглавляла Светлана Круглова, заключило с МУПом муниципальный контракт, цена которого изначально составляла 199 млн. 797 тыс. 520 рублей.

Дополнительным соглашением №5 от 10 июля 2017 года, которое от лица УКСа Пензы подписал Игорь Умнов, сменивший Светлану Круглову на посту начальника, сумма была увеличена до 219 млн. 764 тыс. 390 рублей. Финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и муниципального.



Первым крупным мероприятием, состоявшимся на обновленном стадионе, стал суточный матч, прошедший 19 и 20 мая 2018 года, в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, причем не только футболисты, так и любители, среди которых были представители власти.

12 июня на новое поле впервые вышли игроки клуба «Зенит», который весной 2018 года из-за финансовых трудностей покинул профессиональную лигу и перешел в любительскую. Команда, для которого данный стадион является домашней базой, проиграла матч чувашской команде «Химик-Август» со счетом 0:2.

