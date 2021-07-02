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Калашников переизбран на пост председателя федерации футбола Пензенской области

10:10 | 02.07.2021 | Спорт

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Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Александр Калашников, возглавляющий федерацию футбола Пензенской области с июля 2016 года, переизбран на пост председателя общественной организации.

Калашников переизбран на пост председателя федерации футбола Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе отчетно-выборной конференции, состоявшейся в минувший четверг, 1 июля, он проинформировал о результатах проделанной работы.

«Наша задача — постараться как можно раньше познакомить детей с футболом, привлечь их к нашему виду спорта. Важным элементом в развитии массового детско-юношеского футбола является создание системы соревнований, которые позволяют сохранить интерес к футболу и выявить талантливых ребят. Несмотря на определенные трудности, в сезоне 2021–2022 команда «Зенит» примет участие во втором дивизионе первенства России по футболу спустя много лет», — сказал Александр Калашников.

Он добавил, что деятельность федерации будет способствовать увеличению числа занимающихся футболом и выявлению перспективных игроков.

В свою очередь временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Григорий Кабельский выразил мнение, что федерация футбола является в регионе одной из лучших.

«Александр Серафимович сделал боеспособную организацию, которая прежде всего выполняет свои уставные задачи. Футбол — один из самых популярных видов спорта в регионе. За последние годы многое сделано: модернизирован стадион в Каменке, реконструирован стадион в Нижнем Ломове, в этом году МФК «Лагуна-УОР» выиграл кубок страны, для команды проведен ремонт ФОКа «Спутник», через два года начнется строительство дворца игровых видов спорта. Но есть и проблемы. Активно нужно проработать вопросы подготовки судейских кадров, тренерских кадров. Нужно развивать женский футбол в регионе», — отметил глава ведомства.

После этого состоялись выборы председателя общественной организации. Согласно результатам голосования, Александр Калашников продолжит руководить федерацией в течение ближайших 5 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области.

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