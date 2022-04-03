EN
20:38:44 Воскресенье, 3 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Лыжник Александр Большунов выиграл четвертую золотую медаль на чемпионате России

14:25 | 03.04.2022 | Спорт

Печать

Пенза, 3 апреля 2022. PenzaNews. Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, занял первое место в масс-старте свободным стилем на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

Лыжник Александр Большунов выиграл четвертую золотую медаль на чемпионате России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 9 минут 29,4 секунды.

Второе место занял Андрей Ларьков из Татарстана, он отстал на 21,4 секунды.

Третьим финишировал Андрей Мельниченко из Красноярского края, отставание составило 35,2 секунды.

Читайте также

Такой студент, как лыжник Большунов, попадается раз в 50 лет — Лутков

Александр Большунов выиграл четвертое золото нынешнего чемпионата России и шестую медаль в шести гонках.

До этого он стал чемпионом страны в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и командном спринте, а также занял второе место в спринте и стал третьим в эстафете, напоминает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал пять медалей: три «золота» — в скиатлоне, эстафете и масс-старте, «серебро» в гонке на 15 км с раздельным стартом и «бронзу» в командном спринте классическим стилем.

Спортсмен был выбран знаменосцем российской сборной. На церемонии закрытия Игр он пронес флаг Олимпийского комитета России.

Новости партнеров
Читайте также
Шпагин возглавил пензенское отделение партии «Справедливая Россия – За правду» В Пензенской области за сутки подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом
Ягов включен в совет по делам ветеранов при губернаторе Пензенской области, Федотов выведен из его состава В Пензенской области за сутки подтверждено 274 случая заражения коронавирусом
Олег Мельниченко прокомментировал итоги встречи в торгпредстве России в Белоруссии В суд направлено уголовное дело о присвоении бывшим руководителем организации денежных средств
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама