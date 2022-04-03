Лыжник Александр Большунов выиграл четвертую золотую медаль на чемпионате России Спорт

Пенза, 3 апреля 2022. PenzaNews. Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, занял первое место в масс-старте свободным стилем на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

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Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 9 минут 29,4 секунды.

Второе место занял Андрей Ларьков из Татарстана, он отстал на 21,4 секунды.

Третьим финишировал Андрей Мельниченко из Красноярского края, отставание составило 35,2 секунды.

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Александр Большунов выиграл четвертое золото нынешнего чемпионата России и шестую медаль в шести гонках.

До этого он стал чемпионом страны в скиатлоне, гонке с раздельным стартом и командном спринте, а также занял второе место в спринте и стал третьим в эстафете, напоминает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал пять медалей: три «золота» — в скиатлоне, эстафете и масс-старте, «серебро» в гонке на 15 км с раздельным стартом и «бронзу» в командном спринте классическим стилем.

Спортсмен был выбран знаменосцем российской сборной. На церемонии закрытия Игр он пронес флаг Олимпийского комитета России.