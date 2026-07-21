В Пензе на стройплощадке модульного ФОКа завершается монтаж металлоконструкций спортзала Спорт

Пенза, 21 июля 2026. PenzaNews. Монтаж металлоконструкций спортивного зала завершается на стройплощадке модульного физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шуист. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Проверил, как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Шуисте. Сейчас на объекте готовят основание под фундаментную плиту в административной части здания. Подрядчик доложил, что к концу месяца фундамент должен быть полностью готов. Также завершается монтаж металлоконструкций спортивного зала и ведется установка стеновых сэндвич-панелей», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший понедельник, 20 июля.

Олег Денисов отметил, что погода позволяет работать активно.

«Поручил не сбавлять обороты. Спортобъект очень ждут жители микрорайона, поэтому держу на контроле каждый этап», — добавил глава города.