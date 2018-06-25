Птичий грипп выявлен в Башкирии после поступления пензенской продукции АПК

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Генетический материал вируса птичьего гриппа типа А обнаружен в Башкирии в ходе мероприятий, организованных в рамках проверки информации о вспышках этого заболевания на территории Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по республике.

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В ведомстве отметили, что установлены факты поступления в Башкортостан птицеводческой продукции ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») и АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»).

«В результате исследования отобранных проб продукции в ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория» был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц типа А. Для подтверждения результатов материалы исследования направлены ФГБУ «ВНИИЗЖ» [«Федеральный центр охраны здоровья животных»] Владимира», — пояснили в пресс-службе.

В республиканском управлении ветеринарии добавили, что на данный момент устанавливаются хозяйственные связи и места реализации птицеводческой продукции с момента предположительного возникновения инфекции.

«Вся выявленная продукция, находящаяся на предприятиях и в торговых сетях, опечатывается и изолируется», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области от 18 июня были введены ограничительные мероприятия в связи с обнаружением эпизоотических очагов высокопатогенного гриппа птиц в двух подворьях в рабочем поселке Колышлей.

21 июня карантин был объявлен еще на четырех территориях: в Колышлейском районе — в частных хозяйствах и на площадках ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате»); в Лопатинском — в подворьях; а также в Бековском — в центре родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»).

По предварительным оценкам, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

22 июня число районов, в которых начали действовать ограничительные мероприятия, достигло четырех: к Колышлейскому, Лопатинскому и Бековскому добавился Белинский.

В связи с птичьим гриппом в Пензенской области прокуратура начала проверку, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства выяснят, каким образом районными станциями по борьбе с болезнями животных соблюдались требования законодательства при утилизации биологических отходов.

22 июня областное правительство постановило провести отчуждение домашней птицы всех возрастов и изъятие продукции птицеводства на территории двух частных домовладений в рабочем поселке Колышлей, которые 18 июня были признаны эпизоотическими очагами высокопатогенного гриппа птиц.