При обысках по делу о массовом отравлении в Кузнецке нашли оружие, гранату и наркотики Криминал

Кузнецк, 9 февраля 2017. PenzaNews. Оружие, боевая граната и марихуана найдены при обысках в домовладениях людей, связанных с фигурантами уголовного дела о массовом отравлении алкоголем в Кузнецке Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В домовладении 31-летнего жителя Кузнецка, привлекавшегося к уголовной ответственности, в спальной комнате в комоде была обнаружена боевая граната РГД-5. Она была спрятана в одежде. Взрыватель был вкручен в гранату, и она была подготовлена к использованию. По результатам экспертного исследования граната была определена как взрывное устройство», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по факту незаконного хранения гранаты возбуждено уголовное дело, а мужчине предъявлено обвинение — он взят под стражу.

«В ходе обыска у другого жителя Кузнецка были обнаружены незарегистрированный травматический пистолет и патроны к нему, а также патроны к охотничьему оружию. Предметы, запрещенные к свободному обороту, изъяты. По факту их незаконного хранения проводится проверка», — добавили в полиции.

В управлении добавили, что у третьего мужчины была обнаружена марихуана, по данному факту проводится проверка.

«Кроме того, при обыске у еще одного жителя Кузнецка обнаружена и изъята большая партия спиртсодержащей жидкости. Ее образцы направлены на экспертизу для определения наличия веществ, опасных для жизни и здоровья человека», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что также на территории другого региона была выявлена линия для производства алкогольной продукции, которая ранее нелегально действовала в Кузнецком районе и была оттуда вывезена за несколько месяцев до трагических событий.

«Линия была смонтирована в ангаре, который был закрыт для доступа посторонних. Данное оборудование было изъято в качестве доказательства по уголовному делу», — уточнили в полиции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после вечеринки в баре «Нора» города Кузнецка Пензенской области некачественным алкоголем отравились 17 человек, пятеро из них скончались. Трое мужчин умерли 21 ноября, на следующий день ушел из жизни владелец шоу-бара «Нора» Алексей Терентьев, в честь которого была организована вечеринка, а затем — еще один гость.

По факту массового отравления алкоголем в Кузнецке Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

У всех погибших в крови был обнаружен метанол. Предположительно, причиной отравления стала спиртосодержащая продукция, разлитая в литровые бутылки с этикетками «Ром Bacardi Black».

В настоящее время обвинение предъявлено 41-летнему жителю Кузнецка, который, как полагает следствие, сбыл не менее восьми бутылок суррогатной продукции с наименованием «Ром Bacardi Black» объемом 1 литр каждая владельцу бара «Нора».