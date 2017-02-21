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Вступил в силу приговор мужчине, сбежавшему из колонии-поселения в Бессоновском районе

14:13 | 21.02.2017 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Четыре года и четыре месяца предстоит провести в исправительном учреждении строгого режима жителю Земетчинского района Пензенской области, который совершил побег из колонии-поселения №12 в Бессоновском районе.

Вступил в силу приговор мужчине, сбежавшему из колонии-поселения в Бессоновском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель райсуда, там осужденный отбывал наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы по приговору, который ранее вынес земетчинский суд.

«По прибытии в колонию-поселение мужчина был принят на должность уборщика служебных помещений хозяйственного обслуживания в столовую. В октябре 2016 года он самовольно покинул рабочее место и уехал на попутном автотранспорте в Земетчинский район», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес чистосердечное раскаяние мужчины, наличие у него малолетнего ребенка и активное способствование расследованию преступления, а к отягчающим — рецидив преступлений.

«В судебном заседании он свою вину признал. Дело было рассмотрено в особом порядке. Приговор вступил в законную силу», — добавил представитель суда.
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