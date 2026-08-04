В Пензе около 30 работников станции скорой помощи стали участниками донорской акции Медицина

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. 27 работников пензенской областной станции скорой медицинской помощи приняли участие в акции «Донор в белом халате», состоявшейся во вторник, 4 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

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«Банк гемокомпонентов пополнился более чем на 12 литров цельной донорской крови. Она будет разделена на компоненты, тщательно обследована на наличие гемотрансмиссивных инфекций и передана в лечебную сеть региона для клинического использования», — сказано в тексте.

Как отметила главный врач пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова, участие медработников в донорском движение является проявлением высокой профессиональной ответственности и гражданской солидарности.

«Медики как никто другой знают, насколько критичным может быть дефицит компонентов крови в экстренной ситуации. Своим личным примером они способствуют формированию устойчивого запаса донорской крови, что напрямую влияет на эффективность оказания неотложной медицинской помощи и сохранение здоровья граждан», — сказала Татьяна Крылова, слова которой приводятся в сообщении.