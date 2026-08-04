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В Пензенском районе после вмешательства прокуратуры организация выплатила работникам более 4 млн. рублей долгов по зарплате

17:23 | 04.08.2026 | Общество

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Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Организация, осуществляющая деятельность в сфере строительства и ремонта, после вмешательства прокуратуры Пензенского района Пензенской области выплатила сотрудникам долги по зарплате в сумме более 4 млн. рублей.

В Пензенском районе после вмешательства прокуратуры организация выплатила работникам более 4 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что организация, осуществляющая деятельность в сфере строительства и ремонта, систематически нарушала сроки выплаты заработной платы, в связи с чем за период с февраля по апрель 2026 года перед 39 работниками образовался долг по оплате труда в размере более 4 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в целях восстановления трудовых прав работников руководителю компании было внесено представление, по постановлениям надзорного ведомства директор общества привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками полностью погашена», — добавляется в тексте.


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