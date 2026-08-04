Вступил в силу приговор по делу о ДТП в Беково, унесшем жизнь велосипедистки Криминал

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 24-летнему жителю рабочего поселка Беково Пензенской области назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года за ДТП, унесшее жизнь велосипедистки, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что утром 6 октября 2025 года молодой человек, управляя чужим автомобилем, проезжал по улице Элеваторной районного центра. Он увидел женщину, пересекающую на велосипеде справа налево проезжую часть, но не принял своевременных мер к снижению скорости, совершил опасный маневр объезда, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на потерпевшую. От полученных травм 52-летняя жительница поселка скончалась на месте происшествия. Требования сотрудников ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в том числе медицинского, водитель выполнить отказался», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину и подтвердил факт употребления спиртного в ночь перед происшествием.

В тексте указано, что суд в полном объеме удовлетворил иск супруга погибшей женщины о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей.