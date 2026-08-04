20:22:47 Вторник, 4 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор по делу о ДТП в Беково, унесшем жизнь велосипедистки

15:16 | 04.08.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 24-летнему жителю рабочего поселка Беково Пензенской области назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года за ДТП, унесшее жизнь велосипедистки, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Вступил в силу приговор по делу о ДТП в Беково, унесшем жизнь велосипедистки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что утром 6 октября 2025 года молодой человек, управляя чужим автомобилем, проезжал по улице Элеваторной районного центра. Он увидел женщину, пересекающую на велосипеде справа налево проезжую часть, но не принял своевременных мер к снижению скорости, совершил опасный маневр объезда, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на потерпевшую. От полученных травм 52-летняя жительница поселка скончалась на месте происшествия. Требования сотрудников ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в том числе медицинского, водитель выполнить отказался», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину и подтвердил факт употребления спиртного в ночь перед происшествием.

В тексте указано, что суд в полном объеме удовлетворил иск супруга погибшей женщины о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей.


Читайте также
Пенсионерка из Пензы передала незнакомцу около 800 тыс. рублей для внесения на «безопасный счет» В Пензе молодой человек стал жертвой вымогательства после отправки интимных фото девушке
Сергей Васянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Житель Пензенской области перевел мошенникам более 1 млн. рублей
В Наровчатском районе молодая женщина госпитализирована после падения с мотоцикла В Каменке водитель самоката сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама