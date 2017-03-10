По делу Пашкова следователи провели все обозначенные Генпрокуратурой действия — Трошин Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Следователи выполнили все действия, обозначенные Генпрокуратурой РФ при возвращении на дополнительное расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Пензы, бывшего заместителя председателя регионального правительства Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

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«Сейчас прорабатываем вопрос о новом обвинении. Некоторые формулировки там изменятся. […] Предъявляем обвинение, знакомим с материалами уголовного дела и будем направлять в суд», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.

Олег Трошин уточнил, что оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

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Он пояснил, что новая мера пресечения по ходатайству следователя не может быть избрана в отношении Александра Пашкова, вышедшего из-под стражи 30 ноября 2016 года.

«Он полностью «высидел» тот срок, который находился в наших полномочиях. Мы не можем сейчас выйти с повторным избранием меры пресечения, так как он 12 месяцев «отсидел». Если бы дело было направлено в суд, то судья мог бы автоматически продлевать срок содержания под стражей», — сказал руководитель следственного управления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 ноября 2016 года пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области проинформировала о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора Василия Бочкарева на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова. В зависимости от роли каждого они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

21 ноября в прокуратуре сообщили о намерении вернуть дело о мошеннических действиях и присвоении денежных средств при выполнении работ по строительству перинатального центра в Пензе на дополнительное расследование.



Днем 25 ноября стало известно, что Александр Пашков покинул СИЗО.

В следственном управлении СКР по Пензенской области заявили, что освобождение Александра Пашкова из-под стражи является следствием действий прокуратуры. В связи с этим была направлена жалоба через центральный аппарат Следственного комитета России в Генпрокуратуру.

28 ноября прокуратура разъяснила свою позицию по делу. По данным надзорного ведомства, Сергею Богунову и Александру Пашкову было предъявлено обвинение исключительно в совершении хищения денежных средств у ООО «ЦСК «Сигма», то есть в сфере предпринимательской деятельности. При этом правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве перинатального центра в Пензе и действий должностных лиц, в обязанности которых входило осуществление контроля за его возведением, в материалах дела не дана, точный размер ущерба не установлен.

30 ноября в Первомайском районном суде Пензы рассматривалось ходатайство о продлении срока заключения Александра Пашкова под стражей, в удовлетворении которого было отказано. В итоге Александр Пашков остался на свободе.

В 2016 году ввод перинатального центра в Пензе не состоялся.

В феврале 2017 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что правительство России поставило перед регионами, в которых осуществляется строительство перинатальных центров, задачу ввести их в эксплуатацию не позднее ноября 2017 года. По его словам, в Пензе работы планируется завершить раньше этого срока.