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В Кузнецке осужден мужчина, продавший смертельно опасное спиртное владельцу бара «Нора»

14:40 | 27.12.2017 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы назначено 42-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, продавшему контрафактный ром «Bacardi Black» владельцу шоу-бара «Нора» Алексею Терентьеву, после вечеринки по случаю дня рождения которого от отравления умерли пятеро человек, включая именинника.

В Кузнецке осужден мужчина, продавший смертельно опасное спиртное владельцу бара «Нора»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда, злоумышленник с целью быстрого обогащения приобрел у не установленных следствием лиц опасную спиртосодержащую продукцию, после чего сбыл хозяину развлекательного заведения минимум восемь бутылок фальсифицированного рома по 300 рублей каждую.

«Владелец шоу-бара «Нора» и его гости употребили указанный напиток в ночь на 20 ноября. В итоге 14 человек отравились метанолом и были госпитализированы, впоследствии пятеро из них скончались», — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По его словам, также был вскрыт факт крупного мошенничества с квартирой, к которому причастен мужчина.

Представитель суда отметил, что наказание злоумышленнику было назначено по совокупности преступлений, отбывать его он будет в колонии строгого режима.

«Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного им морального вреда», — сказал он.
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