Уголовные дела в отношении Серебрякова и Учкина сказались на рейтинге Пензенской области Политика

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Возбуждение двух уголовных дел о получении взяток в отношении главврача пензенского онкодиспансера Виталия Серебрякова, который после случившегося был уволен и заключен под стражу, а также вынесение обвинительного приговора бывшему директору МУП «Коммунальщик», депутату комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета от «Единой России» Николаю Учкину по трем статьям УК РФ названы негативными событиями, повлиявшими на рейтинг социально-политической устойчивости Пензенской области за апрель 2018 года, подготовленный «Петербургской политикой».

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К позитивным аналитики фонда отнесли переговоры губернатора Ивана Белозерцева с представителями АО «Казанский маслоэкстракционный завод», подписание соглашения о намерениях по сотрудничеству с московской компанией «ФомЛайн», которая планирует производить в Кузнецке пенополиуретан и матрасы, а также запуск третьей обойно-печатной линии на предприятии «Маякпринт».

Рейтинг Пензенской области в апреле составил 7,9 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область находится в ней около года — с тех пор, как по результатам мая 2017-го покинула группу регионов с максимальной устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.