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В Пензе начались слушания по делу бывшего вице-губернатора и заммэра

15:11 | 23.08.2018 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Первое судебное заседание по уголовному делу, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, началось в Ленинском районном суде города.

В Пензе начались слушания по делу бывшего вице-губернатора и заммэра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обвиняемые явились на него вместе со своими защитниками.

При этом Валерий Савин в ходе общения с журналистами перед началом слушаний вновь заявил, что рад передаче дела в суд.

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Ирина Ширшина от каких-либо комментариев отказалась.

Громкое уголовное дело рассматривается в открытом режиме, оно находится в производстве судьи Натальи Марчук.

На заседании присутствуют журналисты трех пензенских телеканалов, корреспонденты интернет-СМИ, в том числе одного федерального, и неравнодушные граждане, среди которых гражданская активистка Наталья Подзорова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

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Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Материалы уголовного дела насчитывают 48 томов.

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