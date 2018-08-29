Ирина Ширшина сможет отвести дочь в школу в День знаний Общество

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Марчук частично удовлетворила ходатайство вице-мэра Ирины Ширшиной, находящейся под домашним арестом, об изменении ограничений в связи с мерой пресечения, что позволит чиновнице посещать образовательные организации, в которых занимаются ее дети, в том числе отвести дочь в школу в День знаний.

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Заявляя соответствующее ходатайство в ходе судебного заседания в среду, 29 августа, Ирина Ширшина отметила, что в рамках уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых также проходят бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, только она находится под домашним арестом, несмотря на то, что является матерью троих детей, включая двух несовершеннолетних дочерей — в возрасте двух и 12 лет.

Ирина Ширшина обратила внимание на то, что она уже более года лишена возможности полноценно заниматься воспитанием детей, а также не может посещать врачей в той мере, в которой это необходимо.

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Кроме того, вице-мэр привела в пример случай, когда одна из ее дочерей в вечернее время получила травму, а она смогла отвезти ее к врачу, не нарушая требований, лишь благодаря тому, что следователь, которого необходимо ставить в известность, по счастливой случайности оказался на работе.

«Я бы вообще меру [пресечения] просила изменить, но уже устала с этим бороться, с этой несправедливостью. Просто прошу изменить ранее установленные ограничения меры пресечения в виде домашнего ареста, разрешив мне посещать общеобразовательные учреждения, связанные с моими двумя несовершеннолетними детьми, и медицинские учреждения с простым уведомлением инспекции», — сказала чиновница.

Она добавила, что в отдельных случаях, когда этого не может сделать ее муж, ей также требуется встречать дочь с занятий в художественной школе и в театральном кружке, которые заканчиваются в вечернее время.

«Это по мере необходимости. Я уверяю, что злоупотреблять не буду», — подчеркнула заместитель главы администрации Пензы.

Адвокат вице-мэра Алексей Агафонов поддержал ходатайство. По его мнению, оно является обоснованным, поскольку существующие запреты отражаются на жизни детей.

Также ходатайство Ирины Ширшиной поддержали подсудимые Валерий Савин и Татьяна Титкова и их защитники Алексей Шуварин и Зинаида Юматова соответственно.

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В свою очередь старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов просил отказать в удовлетворении ходатайства, так как в противном случае, по его мнению, «теряется сам смысл содержания под домашним арестом».

Он предположил, что, получив возможность посещать школу и детсад, Ирина Ширшина сможет встречаться со свидетелями по делу и оказывать на них давление.

В ответ на это Ирина Ширшина возразила, что с начала рассмотрения дела в суде уже были заслушаны потерпевшие, и она не пыталась ни на кого влиять.

«Нигде в материалах дела нет [сведений], что я на кого-то оказывала давление», — отметила она.

Второй представитель гособвинения — старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Михаил Апаров — поддержал позицию своего коллеги.

Заслушав мнения сторон, судья Наталья Марчук удалилась в совещательную комнату. По возвращении из нее она огласила текст постановления, пояснив, что оно вынесено в интересах защиты прав несовершеннолетних.

«Изменить ограничения, установленные постановлением Ленинского районного суда города Пензы от 12 августа 2018 года. Запретить подсудимой Ширшиной Ирине Владимировне в период нахождения под домашним арестом выходить за пределы жилого помещения по месту проживания, […] за исключением посещения образовательных учреждений и организаций, в том числе дополнительного образования, а также медицинских организаций для получения ее несовершеннолетними детьми […] медицинской помощи», — сказала судья.

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Наталья Марчук добавила, что если медицинская помощь потребуется самой Ирине Ширшиной, а не ее детям, ей по-прежнему необходимо уведомлять соответствующие инстанции.

В остальном ограничения, ранее наложенные на вице-мэра в связи с домашним арестом, оставлены без изменения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).