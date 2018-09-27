Владелец дачи на Барковке рассказал о ситуации в СНТ «Искра» и «Искра-1» Криминал

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Часть дачников, земельные участки которых территориально находятся в садоводческом товариществе «Искра» в микрорайоне Барковка города Пензы, также являются членами другого СНТ — «Искра-1», где они платят соответствующие взносы и пользуются электричеством. Об этом сообщил один из таких дачников Сергей Савкин, выступивший свидетелем по громкому уголовному делу, в рамках которого бывший вице-губернатор Валерий Савин обвиняется в мошенничестве при получении прав на земельный участок в СНТ «Искра-1».

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По словам свидетеля, его дача фактически состоит из двух участков, один из которых ему принадлежит уже несколько десятков лет, а другой — по соседству — он купил «лет 12–16 назад».

Сергей Савкин уточнил, что два товарищества — «Искра», где председателем является Юрий Стеклянников, и «Искра-1», где главой правления числится Владимир Павлов — «соприкасаются», при этом таких дачников, у кого есть по две членские книжки, насчитывается около 40 человек.

Он пояснил, что для выхода из состава СНТ «Искра» необходимо согласие членов товарищества, что является проблемой, так как «там уже собрание не собиралось несколько лет».

«Объявления вешают, никто не приходит», — сказал дачник.

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Вместе с тем свидетель сообщил, что регулярно участвует в собраниях членов СНТ «Искра-1» как уполномоченный от группы лиц, которые провели общую электролинию.

По словам Сергея Савкина, о Валерии Савине он узнал не так давно — когда дачников начали вызывать к следователю в связи с возбужденным уголовным делом.

Он пояснил, что конкретно о собрании членов товарищества, на котором летом 2014 года рассматривалось заявление вице-губернатора о выравнивании границ его земельного участка, не помнит. Вместе с тем свидетель отметил, что «в большинстве случаев эти вопросы решаются все-таки положительно».

Кроме того, дачник рассказал, что на уровне СНТ поднимался вопрос о заброшенных землях, поэтому, по словам Сергея Савкина, если и обсуждалась возможность присоединения к даче Валерия Савина участка поблизости, он, скорее всего, это решение поддержал.

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«Я всегда за то, что хозяин должен быть у земли. Если был такой вопрос, значит, я «за» голосовал, потому что где нет хозяина, там помойка», — подчеркнул он.

Свидетель добавил также, что не слышал о том, чтобы кто-то жаловался на самозахват земли Валерием Савиным.

«Нет у меня в памяти такого», — сказал он.

В ходе судебного заседания Сергей Савкин дал понять, что до последнего времени в дела СНТ — процедуру созыва и проведения собрания членов, составления протокола и доведения до всех информации о принятых решениях — большинство дачников особо не вникали и озаботились этим только в связи с данным уголовным делом.

Он пояснил, что впервые в свои 58 лет оказался в суде, при этом каких-то деталей не знает и на многие вопросы о бывшем чиновнике ответить не может.

«Я слежу что-ли за Савиным?» — отметил дачник.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).