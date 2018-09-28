В Пензе свидетель по делу Савина назвал «ахинеей» половину записанных с его слов показаний Криминал

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Безработный житель Заречного Дмитрий Бокарев заявил, что не говорил половину сведений, содержащихся в протоколе его допроса от 18 февраля 2017 года в качестве свидетеля по громкому уголовному делу, в рамках которого бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин обвиняется в мошенничестве при получении прав на земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе «Искра-1».

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В ходе заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы в пятницу, 28 сентября, мужчина пояснил, что не является членом СНТ «Искра-1», а участок принадлежит его отцу, в связи с чем собрания садоводов он не посещает и лишь изредка «забегает на пару минут, чтобы задать вопросы председателю».

По словам Дмитрия Бокарева, ему неизвестно, когда проводились такие собрания, какие вопросы выносились на обсуждение и какие решения по ним принимались.

«Без понятия. Не могу ничего сказать, потому что я не присутствовал ни на одном. Если и зашел, то чисто случайно», — сказал свидетель.

Адвокат заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой Зинаида Юматова ходатайствовала о частичном оглашении показаний Дмитрия Бокарева от 18 февраля 2017 года, поскольку в них имеются существенные противоречия.

В свою очередь адвокат бывшего вице-губернатора Алексей Шуварин попросил также огласить протокол допроса от 20 мая того же года, где фактически подтверждаются показания свидетеля, данные в ходе заседания.

Судья Наталья Марчук удовлетворила оба ходатайства.

Первый протокол зачитал старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Михаил Апаров. Согласно озвученным данным, Дмитрий Бокарев назвал себя собственником участка и уполномоченным представителем проезда, а также пояснил, что старается принимать участие в собраниях членов СНТ.

«Я уже давал пояснения по обстоятельствам общего собрания членов СНТ в июне 2014 года. И тогда, и сейчас я могу с уверенностью сказать, что собрание было, но в повестке дня изначально не ставился вопрос о выделении Савину как члену СНТ земельного участка для выравнивания его территории. […] Если честно сказать, то я точно и не помню, выносился ли на обсуждение уже в конце общего собрания вопрос о предоставлении Савину в собственность земельного участка, но скажу так — если бы этот вопрос ставился на общем обсуждении, то с уверенностью и за себя, и за большинство других членов могу сказать, что мы были бы против этого», — процитировал гособвинитель.

Также была озвучена просьба следователя оценить тот факт, что, согласно выписке из протокола №9 собрания от 6 июня 2014 года, участники проголосовали за выделение Валерию Савину участка №27Г, который был оформлен только в 2016 году, в связи с чем не мог иметь такое обозначение двумя годами ранее.

«Действительно, такого не может быть, потому что это противоречит даже логике», — зачитал Михаил Апаров слова свидетеля, внесенные в протокол.

На вопрос старшего помощника прокурора Ленинского района города о том, подтверждает ли он свои показания, Дмитрий Бокарев ответил сбивчиво.

«Ну что-то как бы это, […] если там есть, значит, как бы так и есть», — сказал он.

В связи с этим Зинаида Юматова попросила Дмитрия Бокарева ответить однозначно, является ли он собственником участка и представителем проезда, а также старается ли он принимать участие в собраниях, на что мужчина ответил отрицательно.

«Моя вина в том, что я плохо читал. Там [в протоколе] половина ахинея написана», — сказал сын члена СНТ.

Судья Наталья Марчук обратила его внимание на безответственное отношение к проверке сведений, заверяемых своей подписью.

«Все бегом-бегом просто. Я говорю, а он [следователь] печатает-печатает. […] То, что вот сейчас прочитали последнее — это, конечно, ахинея полная. Как я мог [это] излагать? […] Я говорил-то мало. Мне что говорить-то? Правильно, если так разобраться?» — спросил свидетель.

Также Дмитрий Бокарев сообщил, что не помнит, показывали ли ему выписку из протокола собрания членов товарищества или сам протокол.

По мнению адвоката Алексея Агафонова, защищающего вице-мэра Ирину Ширшину, которая также проходит по делу в качестве обвиняемой, вопрос следователя об участке №27Г являлся некорректным, так как он фактически просил садовода дать юридическую оценку факту.

По словам Валерия Савина, вопрос о том, стояло ли в повестке предоставление земли именно ему, вообще является провокационным, поскольку использовалась обезличенная формулировка «О выделении имеющихся земельных участков членам СНТ «Искра-1».

«Про Савина вначале вообще никто не упоминал. У нас там, кстати, несколько Савиных в СНТ», — добавил он.

На вопрос бывшего вице-губернатора о том, присутствовал ли сотрудник ФСБ на допросе у следователя, Дмитрий Бокарев пояснил, что тот «приходил и уходил».

Затем Алексей Шуварин огласил майские показания мужчины. В них свидетель излагает те же сведения, что и в суде.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).