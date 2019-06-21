Шуварин и Савин отметили нелогичность доводов обвинения по громкому делу Криминал

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Адвокат Алексей Шуварин и его подзащитный бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, которому вменяется мошенничество при оформлении права собственности на прилегающий к даче земельный участок, обратили внимание на нелогичность доводов гособвинения.

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«Зачем было оформлять предоставление земельного участка задним числом? Какие цели и мотивы? Если Савин, как утверждает нам обвинение, использовал свое служебное положение вице-губернатора, то что мешало ему использовать это положение без оформления постановления [администрации Пензы] задним числом, и зачем было Савину, извиняюсь, «городить огород», если можно было оформить все документы действительным числом?» — задался вопросами Алексей Шуварин, выступая с репликой в ходе заседания в Ленинском районном суде Пензы в пятницу, 21 июня.

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Защитник добавил, что обстоятельных ответов на них ни в обвинительном заключении, ни в ходе судебного следствия не прозвучало.

«Хотя в своих репликах сторона обвинения попыталась вскользь объяснить мотивы нелогичных действий по оформлению задним числом. По мнению следствия, причиной оформления задним числом стала проверка соблюдения земельного законодательства. По мнению обвинения, [это было сделано] чтобы избежать огласки «самозахвата» земли, который должен был выявиться в ходе проверки», — отметил Алексей Шуварин.

Он напомнил, что в конце мая 2016 года Валерий Савин получил письмо с требованием явиться для проведения проверки в администрацию Пензы 23 июня.

«При подписании постановления в июне 2016 года никаких нарушений также выявлено не было бы при условии, что все эти действия были подписаны действующим числом. Не понимаю, зачем нужно было оформлять это постановление с такими титаническими усилиями задним числом», — сказал адвокат.

Валерий Савин согласился со своим защитником.

Он также выразил недоумение по поводу довода о якобы имевшей место боязни огласки, поскольку информация о «самозахвате» земли на Барковке появилась в СМИ еще в марте 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).