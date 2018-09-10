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Уголовное преследование в отношении одного из вице-мэров Пензы прекращено — СК

19:43 | 10.09.2018 | Криминал

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное преследование в отношении вице-мэра Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, отвечая на редакционный запрос.

Уголовное преследование в отношении одного из вице-мэров Пензы прекращено — СК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что соответствующее решение было принято первым отделом по расследованию особо важных дел еще 13 апреля 2018 года.

Татьяна Махницкая добавила также, что какая-либо другая информация по этому уголовному делу разглашению не подлежит.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года в отношении вице-мэра Пензы Владимира Попкова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По данным следствия, в июне 2016 года заместитель главы администрации города, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Как исполняющий обязанности главы администрации Пензы чиновник лично задним числом подписал постановление о предоставлении гражданину в собственность земельного участка на территории садоводческого товарищества, стоимость которого оценивалась в 1,6 млн. рублей.

1 марта, комментируя данное уголовное дело, Владимир Попков заявил, что подписывал документы в период исполнения обязанностей, хотя следователи пытаются доказать, что это не так.

В августе было возбуждено уголовное дело в отношении еще одного вице-мэра Пензы — Ирины Ширшиной, которой вменялось злоупотребление должностными полномочиями, связанное с выделением земельных участков.

В декабре фигурантом уголовного дела стал бывший вице-губернатор Валерий Савин. По данным следствия, он мошенническим путем получил право на чужое имущество — участок из состава земель населенных пунктов в Пензе на территории одного из садоводческих товариществ стоимостью 460 тыс. рублей.

Следственное управление СКР по Пензенской области результаты работы по данным уголовным делам, которые были объединены в одно, не обнародовало.

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В августе 2018 года материалы поступили в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу. Тогда стало известно, что в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Валерий Савин, вице-мэр Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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