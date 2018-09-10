Уголовное преследование в отношении одного из вице-мэров Пензы прекращено — СК Криминал

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное преследование в отношении вице-мэра Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, отвечая на редакционный запрос.

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Она уточнила, что соответствующее решение было принято первым отделом по расследованию особо важных дел еще 13 апреля 2018 года.

Татьяна Махницкая добавила также, что какая-либо другая информация по этому уголовному делу разглашению не подлежит.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года в отношении вице-мэра Пензы Владимира Попкова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По данным следствия, в июне 2016 года заместитель главы администрации города, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Как исполняющий обязанности главы администрации Пензы чиновник лично задним числом подписал постановление о предоставлении гражданину в собственность земельного участка на территории садоводческого товарищества, стоимость которого оценивалась в 1,6 млн. рублей.

1 марта, комментируя данное уголовное дело, Владимир Попков заявил, что подписывал документы в период исполнения обязанностей, хотя следователи пытаются доказать, что это не так.

В августе было возбуждено уголовное дело в отношении еще одного вице-мэра Пензы — Ирины Ширшиной, которой вменялось злоупотребление должностными полномочиями, связанное с выделением земельных участков.

В декабре фигурантом уголовного дела стал бывший вице-губернатор Валерий Савин. По данным следствия, он мошенническим путем получил право на чужое имущество — участок из состава земель населенных пунктов в Пензе на территории одного из садоводческих товариществ стоимостью 460 тыс. рублей.

Следственное управление СКР по Пензенской области результаты работы по данным уголовным делам, которые были объединены в одно, не обнародовало.

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В августе 2018 года материалы поступили в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу. Тогда стало известно, что в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Валерий Савин, вице-мэр Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).