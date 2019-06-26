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В Чемодановке обокрали три дома

19:56 | 26.06.2019 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Проверки организованы по фактам краж имущества из трех частных домов, расположенных на территории села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

В Чемодановке обокрали три дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, из одного жилища были похищены ноутбук и игровая приставка, из другого — отопительный котел и телевизор, из третьего — два телевизора, а также аккумуляторная батарея, находившаяся в сарае.

В ведомстве пояснили, что сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался житель Пензы 1978 года рождения.

«Похищенное изъято», — сказали в пресс-службе, добавив, что в полиции зарегистрирована явка с повинной.

Обстоятельства совершения краж выясняются.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.

На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».

Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.

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