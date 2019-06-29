По факту кражи в Чемодановке возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи, совершенной на территории пункта приема лома черных и цветных металлов в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве пояснили, что злоумышленник повредил навесные замки, проник в подсобные помещения и похитил углошлифовальную машину, электродрель и лом черного металла.

В полиции уточнили, что в совершении преступления подозревается житель Пензы 1993 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Похищенное имущество молодой человек продал неизвестному», — добавили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.

На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».

Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.