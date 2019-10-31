Срок домашнего ареста экс-министра Владимира Стрючкова продлен до 2 января Криминал

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, до 2 января 2020 года включительно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

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Он уточнил, что вопрос о продлении меры пресечения экс-чиновнику был рассмотрен во вторник, 29 октября.

В общей сложности Владимир Стрючков пробудет под домашним арестом более семи месяцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 мая 2019 года от пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной стало известно о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено.

При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

23 мая в СМИ начали появляться сообщения о задержании экс-министра Владимира Стрючкова, однако ни в следственном управлении СКР, ни в прокуратуре Пензенской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Вечером того же дня стало известно, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении мужчины 1960 года рождения, фамилию которого ведомство разглашать не стало, уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

24 мая Первомайский районный суд Пензы избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Через несколько дней в суде подтвердили, что речь идет о Владимире Стрючкове.

Впоследствии суд неоднократно продлевал меру пресечения.



Владимир Стрючков родился в поселке Сосновоборск Пензенской области 13 мая 1960 года. Занимал должность министра здравоохранения региона в 1999–2000 годах, а затем с небольшим перерывом с 2005 года по апрель 2019-го.