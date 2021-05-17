Следствие просит продлить срок содержания экс-губернатора Белозерцева под стражей Криминал

Москва, 17 мая 2021. PenzaNews. Ходатайство следствия о продлении срока содержания бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева под стражей до 20 августа поступило в Басманный районный суд Москвы.

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Также следствие просит продлить срок ареста другим фигурантам уголовного дела о взяточничестве, в том числе главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю.

По информации пресс-службы Басманного суда Москвы, судебные заседания назначены на вторник, 18 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.