Губернатор предложил задействовать «Пензалифт» в реализации программы капремонта Экономика

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил задействовать СМУП «Пензалифт», в деятельности которого ранее были выявлены серьезные нарушения, в реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

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Он отметил, что в настоящее время лифтовое оборудование в рамках нее устанавливают иногородние компании, которые выигрывают соответствующие торги.

«У нас мог бы участвовать в этом «Пензалифт», — предположил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

По словам главы региона, предприятие могло бы заключить соглашение с компанией, занимающейся поставками лифтового оборудования, или организовать совместную сборку в Пензе.

«Можно оставить так, как есть, и все будет правильно, по закону. Но можно поискать другое решение, когда компания будет заинтересована в том, чтобы по программе участвовать в замене лифтов на территории Пензенской области, но установку этих лифтов и сборку можно организовать [...] на базе «Пензалифта» и сохранить муниципальное предприятие», — добавил губернатор.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября 2017 года стало известно, что дебиторская задолженность СМУП «Пензалифт» достигла примерно 100 млн. рублей. После этого Виктор Воробьев освободил пост директора предприятия. На данную должность была назначена Марина Литвинова.

Мэр Виктор Кувайцев не исключил, что руководство «Пензалифта» целенаправленно вело СМУП к банкротству.

31 октября 2017 года Арбитражный суд Пензенской области возбудил производство по заявлению Федеральной налоговой службы о признании предприятия «Пензалифт» банкротом. По последним данным, ФНС пытается взыскать с должника около 48 млн. рублей. Следующее заседание по делу состоится 19 марта.

